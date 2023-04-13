Бербок обсудит в КНР "быстрое и справедливое" окончание конфликта на Украинe

Перед своим первым визитом в Китай министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что намерена обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином «быстрое и справедливое прекращение войны на Украине». Об этом пишет Der Spiegel.

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По ее словам, то, какую роль возьмет на себя Пекин, оказывая влияние на Россию, будет иметь последствия для всей Европы. Бербок подчеркнула, что для Германии важно «удастся ли должным образом сбалансировать наши будущие отношения с Китаем».

«Партнер, конкурент, системный соперник — вот возможные направления европейской политики Китая. Направление, в котором стрелка будет качаться в будущем, также зависит от того, какой путь выберет Китай», — сказала глава МИД ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Китай с официальным визитом 13-15 апреля.