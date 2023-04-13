Бербок обсудит в КНР "быстрое и справедливое" окончание конфликта на Украинe

Перед своим первым визитом в Китай министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что намерена обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином «быстрое и справедливое прекращение войны на Украине». Об этом пишет Der Spiegel.
По ее словам, то, какую роль возьмет на себя Пекин, оказывая влияние на Россию, будет иметь последствия для всей Европы. Бербок подчеркнула, что для Германии важно «удастся ли должным образом сбалансировать наши будущие отношения с Китаем».
«Партнер, конкурент, системный соперник — вот возможные направления европейской политики Китая. Направление, в котором стрелка будет качаться в будущем, также зависит от того, какой путь выберет Китай», — сказала глава МИД ФРГ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Китай с официальным визитом 13-15 апреля.
До этого Бербок во время визита в Соединенные Штаты заявила о разработке новой стратегии Германии по взаимоотношениям с Китаем, согласно которой Германия будет укреплять трансатлантические позиции в отношении так называемых «вызовов, которые Китай бросает международному порядку».