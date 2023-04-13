Китай прокомментировал перенос визита Борреля

"Европейская сторона уведомила китайскую сторону о решении высокопоставленного представителя Борреля отложить визит в КНР в связи с положительным тестом на COVID-19. Китай относится к этому с пониманием, желает Боррелю скорейшего выздоровления и приглашает его прибыть с визитом в КНР в удобное для обеих сторон время", - отметил официальный представитель МИД КНР.