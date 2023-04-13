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Китай прокомментировал перенос визита Борреля

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Китай с пониманием относится к переносу сроков визита главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в страну в связи с заболеванием COVID-19, желает ему скорейшего выздоровления и приглашает чиновника посетить КНР в удобное для обеих сторон время. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай прокомментировал перенос визита Борреля
© globallookpress.com

"Европейская сторона уведомила китайскую сторону о решении высокопоставленного представителя Борреля отложить визит в КНР в связи с положительным тестом на COVID-19. Китай относится к этому с пониманием, желает Боррелю скорейшего выздоровления и приглашает его прибыть с визитом в КНР в удобное для обеих сторон время", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Глава дипломатии Евросоюза вслед за лидером Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен должен был посетить Китай 13-15 апреля. Боррель должен был обсудить с властями КНР двусторонние отношения между ЕС и Китаем, а также актуальные вопросы внешней политики. В среду он сообщил, что вынужден отложить поездку в Китай из-за положительного теста на коронавирус.

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