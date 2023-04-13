Обзор иноСМИ: военные Латвии на Украине и самая большая ошибка Финляндии

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Фото: EPA/TACC EPA/TACC

«Восточная Европа ослабила НАТО»

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Прошло 24 года с момента вступления Польши в НАТО и 19 лет с момента присоединения Болгарии, но этим двум странам до сих пор не удалось модернизировать свои ВВС, пишет The American Conservative. Согласно данным из открытых источников, опубликованным FlightGlobal, общее количество боевых истребителей, боевых вертолетов и самолетов специального назначения (радиоэлектронная борьба, разведка) во всех четырнадцати новых членах НАТО (включая восточноевропейских) составляло всего 789 в 2013 году - за год до начала первого украинского кризиса.

К 2022 году общее количество их боевой авиации уменьшилось до 683. За это время соотношение в ВВС этих стран между советскими/российскими самолетами и западными сместилось с 61-36 до 52-45 процентов. При этом сейчас страны Восточной Европы поставляют свою боевую авиацию Украине. В случае с Латвией и Литвой, запланированные ими пожертвования Киеву истощат весь запас этих стран. Кроме того, по оценкам американских исследователей, сделанным в 2020 году, эффективность европейских ВВС ограничена, поскольку из 1900 боевых самолетов союзных флотов к пятому поколению относятся менее ста.

Что делают на Украине латвийские военные

Латвия направила своих солдат на Украину для выполнения «определенных вспомогательных функций», включающих охрану посольства Латвии и охрану грузов, заявили в Минобороны страны TVNET. Военнослужащие Латвии не участвуют в боевых действиях на Украине, заверили в Минобороны.

В недавней утечке секретных документов Пентагона утверждается, что в период с февраля по март 2023 года на Украине находились 97 западных спецназовцев - 50 британских, 17 из Латвии, 15 французских, 14 американских и один нидерландский. В файлах нет сведений о том, где именно находились эти солдаты и какие задачи они выполняли. Британское министерство обороны отказалось комментировать эту утечку.

«НАТО - самая большая ошибка Финляндии»

Чиновники НАТО и финское правительство утверждают, что вступление в альянс укрепило безопасность Финляндии. Пятая статья договора о НАТО, посвященная коллективной обороне, предполагает, что любое нападение на Финляндию будет считаться прямым нападением на одно из государств-членов НАТО. Однако в реальности Финляндии теперь грозит большая опасность, чем когда-либо прежде, пишет Evrensel. По версии издания, Финляндия, «готовящаяся оказаться на переднем крае войны НАТО против России, совершила самую большую стратегическую ошибку, до конца полагаясь на альянс».

НАТО сделала эту страну, имеющую всего 23 тысячи солдат, полноправным членом не для увеличения военной мощи, а лишь в силу ее географического положения. Теперь военные расходы Финляндии будут быстро увеличиваться за счет налогов населения. К примеру, в следующем году Хельсинки закупит в США 64 истребителя F-35. План НАТО по сдерживанию России продолжает набирать обороты, а возможная реакция Москвы на это становится все опаснее, подчеркивает Evrensel.

В Пентагоне не знают, сколько еще секретов раскроет утечка

Администрация президента США Джо Байдена готовится к дальнейшим разоблачениям по следам массовой утечки секретных документов Пентагона, пишет The Times. Издание отмечает, что эту утечку в США считают самой разрушительной разведывательной катастрофой за последнее десятилетие.

Медленная подача информации свела на нет попытки Пентагона и Белого дома подавить утечку, подчеркивает газета. Источник The Times заявил, что в Пентагоне сами не знают, какая еще информация может всплыть. Министерство юстиции США и ФБР возбудили уголовное дело из-за утечки, а министр обороны Ллойд Остин инициировал расследование, чтобы оценить размер ущерба.

В Париже начали воздвигать мусорные баррикады

Участники акций против пенсионной реформы возвели баррикады из мусорных контейнеров перед Конституционным советом Франции, сообщает BFM TV. В пятницу, 14 апреля, совет должен объявить, одобряет ли он реформу.