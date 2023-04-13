На всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги прозвучал во всех регионах практически одновременно в 11:28 мск.

Напомним, что российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным Следственного комитета РФ, стоят украинские спецслужбы. Целями атак являются объекты энергетики, связи и военного управления.