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19 минут назад

На всей Украине объявили воздушную тревогу

Никита Бородкин

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

На всей Украине объявили воздушную тревогу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сигнал тревоги прозвучал во всех регионах практически одновременно в 11:28 мск.

Напомним, что российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры на территории Украины с 10 октября. Они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным Следственного комитета РФ, стоят украинские спецслужбы. Целями атак являются объекты энергетики, связи и военного управления.

Зимой Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за разрушений объектов энергетики. Были введены лимиты потребления «для обеспечения баланса». При этом энергетики заявляли о сложной ситуации на востоке и юге Украине, которая сложилась из-за военных действий.

В мире,Следственный комитет,
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