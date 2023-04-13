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23 минуты назад

СМИ: США не планируют дополнительные пакеты военной помощи Киеву

Лера Букина

В Пентагоне сообщили об отсутствии у администрации США планов объявлять о дополнительном пакете военной помощи Киеву перед контрнаступлением украинских войск. Об этом написала газета The New York Times, передает ТАСС.

По словам одного из военных чиновников, поставки боеприпасов, о которых администрация Джо Байдена объявила 20 марта и 4 апреля, «станут двумя последними перед ожидаемым началом наступления и в обозримом будущем».

Отмечается, что весенние пакеты военной помощи Украине стали «последним отчаянным усилием», так как союзники Киева столкнулись с нехваткой боеприпасов для обеспечения нужд ВСУ.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что странами Евросоюза был утвержден план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что

Киев принял решение отложить контрнаступление своих войск, намеченное на весну, в связи с погодными условиями и нехваткой боеприпасов.

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