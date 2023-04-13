Макрон спросил ChatGPT о судьбе Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, спросив его о перспективах Евросоюза в плане технологического развития. Свой диалог он опубликовал в соцсети Twitter.

«Европейцы, давайте продолжим инвестировать и сотрудничать в прорывных технологиях. Мы можем быть в первых рядах, с перспективными компаниями», — отметил Макрон, комментируя диалог с чат-ботом.

На скриншоте Макрон задает вопрос ChatGPT:

«Одним словом, какова Европа в прорывных технологиях?» «Конкурентоспособна», — ответил чат-бот.

Он пояснил, что в авангарде технологического развития могут быть французы и нидерландцы.

«Европа конкурентоспособна, даже искусственный интеллект это подтверждает!» — заключил французский лидер.