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Макрон спросил ChatGPT о судьбе Евросоюза

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, спросив его о перспективах Евросоюза в плане технологического развития. Свой диалог он опубликовал в соцсети Twitter.

«Европейцы, давайте продолжим инвестировать и сотрудничать в прорывных технологиях. Мы можем быть в первых рядах, с перспективными компаниями», — отметил Макрон, комментируя диалог с чат-ботом.

На скриншоте Макрон задает вопрос ChatGPT:

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«Одним словом, какова Европа в прорывных технологиях?» «Конкурентоспособна», — ответил чат-бот.

Он пояснил, что в авангарде технологического развития могут быть французы и нидерландцы.

«Европа конкурентоспособна, даже искусственный интеллект это подтверждает!» — заключил французский лидер.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс с помощью чат-бота ChatGPT написал песню на испанском языке для главы финансового холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

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