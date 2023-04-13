«Пентагон сам не знает, что еще вылезет»: The Times об утечке разведданных

Пентагон не имеет представления, сколько еще информации может быть опубликовано на основании последней утечки американских секретных документов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Собеседник издания уточнил, что в министерстве обороны США обеспокоены этим вопросом. «В Пентагоне сами не знают, что еще вылезет. Это на самом деле вызывает беспокойство», — отметили в ведомстве.

Источник допустил публикацию новых секретных материалов «прежде чем они смогут это перекрыть».

Информация о секретных американских документах появилась 7 апреля. Тогда сообщалось, что они касаются украинского конфликта — в частности, в документах шла речь о планах НАТО и США по укреплению армии Украины. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных Пентагона.

Пентагон занимается расследованием утечки в социальные сети секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах НАТО касательно военной помощи Киеву. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

По сведениям журналистов, в интернет утекли документы, датированные началом марта. Газета утверждает, что информация Пентагона якобы начала распространяться в российских Telegram-каналах. При этом New York Times не уточнило, о каких именно публикациях может идти речь.

— Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и наш департамент изучает этот вопрос, — заявила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Газета пишет, что в Пентагоне пытаются удалить из Сети секретную информацию, но пока это не выходит. Один из документов может называться «Статус конфликта по состоянию на 1 марта». Другой — якобы рассказывает о новых формированиях ВСУ, обучением которых занимаются американские эксперты. Описана также потребность украинской армии в 250 танках и 350 БМП, утверждает издание.

Из-за отсутствия должного мониторинга онлайн-форумов и прочих ресурсов власти США не смогли вовремя обнаружить опубликованные секретные материалы Пентагона. Изначально документы появились на популярной платформе для геймеров Discord, а уже затем они распространились в Twitter и Telegram. Об этом сообщает издание Politico.

«Изображения секретных документов Пентагона были размещены на популярном веб-сайте обмена сообщениями Discord еще в январе. Но, похоже, они привлекли внимание правительства США только тогда, когда о них впервые сообщили в СМИ в начале апреля», — говорится в материале издания.

Автор добавил, что столь медленная реакция управляющих органов может говорить о слабых местах в сборе разведданных в США. Причина столь позднего обнаружения также может скрываться в слабом мониторинге американскими правительственными учреждениями различных форумов и соцсетей, заключили в материале.

Ранее стало известно об утекших в соцсети секретных разведданных США. Там считают, что источниками утечки могли стать ЦРУ или Агентство национальной безопасности. Власти Украины начали сомневаться в искренности поддержки со стороны Белого дома, так как данные секретных материалов говорят о достаточно пессимистических взглядах США на потенциал Украины добиться своих целей в конфликте с РФ, передает Nation News. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в утечке документов может быть виновен действующий президент США Джо Байден, сообщает Life.

Утечка секретных документов Пентагона позволила раскрыть детали о слежке США за странами мира, в том числе за Китаем. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Вашингтон считает Пекин самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку. Согласно попавшим в сеть данным, США сильнее всего обеспокоены возможной поддержкой России в конфликте на Украине китайской стороной.

CNN уточняет, что в США допускают возможность использования Китаем ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России для выставления НАТО агрессором и стороной конфликта. «Китай увеличит масштабы и объем техники, которую он готов предоставить России, если украинские удары поразят место, имеющее большое стратегическое значение, или будут нацелены на высокопоставленных российских руководителей», — сказано в документах.

Высокосекретные документы Пентагона, ранее просочившиеся в сеть, продемонстрировали, что США шпионят как за врагами, так и за союзниками, в том числе за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

В CNN отсмотрели 53 документа из утечки, которые, предположительно, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта 2023 года.

Один из документов продемонстрировал, что США шпионят за Зеленским. Это неудивительно, сказал источник телеканала, близкий к Зеленскому. Однако украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, подчеркнул он.

В американском отчете, источником которого является радиотехническая разведка, говорится, что Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников, поскольку у Украины нет оружия, способного добиться такой дальности.

Украина в ходе военного конфликта потеряла убитыми и ранеными от 124,5 до 131 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на утекшие в сеть предполагаемые документы разведки США, подлинность которых не подтверждена.

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — сказано в сообщении с опорой на соответствующие данные.

Также, согласно документам, конфликт может перерасти в «затяжную войну», которая продлится и после 2023 года.

Утечка секретных документов Пентагона не повлияет на отношения Киева со странами Запада. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «РИА Новости».

По его словам, Киеву «нет никакого смысла ругаться со своими партнерами».

«Понимаем, что такие вещи очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — ответил Данилов на вопрос, поменяются ли отношения Украины с партнерами после утечки секретных документов.

Он отметил, что в ближайшее время США проведут расследование по факту произошедшего.

Соединённые Штаты не ожидают проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть данные разведуправления Пентагона.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — говорится в документе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает призывы к миру на Украине возможной циничной ловушкой, целью которой является заморозка конфликта.

6 апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом.

Утекшие в сеть документы Пентагона не способны существенно повлиять на конфликт на Украине, хотя и могут оказаться полезными для Москвы. Об этом говорится в редакционной статье, вышедшей во вторник в печатной версии газеты The Washington Post.

"Конечно, эти материалы могут снабдить Кремль некоторыми полезными деталями. Но в этой куче документов мало того, что может изменить ход войны", - считают авторы издания.

По его оценке, больше всего Россия заинтересована в сведениях о количестве оружия и боеприпасов, которыми располагает украинская армия, а также во мнении аналитиков Пентагона, обеспокоенных состоянием ПВО Украины. Однако ценнее всего для Москвы, полагает The Washington Post, была бы возможность узнать о методах и "способностях американской разведки" по сбору данных. Тем не менее, считает издание, в утекших в сеть документах не была раскрыта информация, которая "могла бы заставить Украину кардинально изменить планы: например, [там не было] откровений о сроках и участках предполагаемого весеннего наступления Киева".

Газета полагает, что самым "сенсационным и вредным" аспектом всей этой истории может стать сам факт утечки. Общее содержание оказавшихся в сети документов, по мнению газеты, и так хорошо известно.

"Хотя Россию, вероятно, заинтересуют просочившиеся сведения о нехватке средств противовоздушной обороны Украины, ей недостает еще большого массива информации, включая скорость, с которой Киев получает новые западные зенитные боеприпасы", - пишет издание, отмечая, что некоторые данные из документов уже могли устареть.

По оценкам газеты, Запад обеспокоен "способностью и желанием" стран оказывать помощь Украине в том случае, если конфликт продлится "много месяцев или даже больше". А российские власти полагают, что чем дольше он идет, "тем сильнее будет давление на союзников Украины, которые будут требовать мира на любых условиях".

"Никакие утечки информации, скорее всего, не изменят этот расчет", - указывает издание.

Существует вероятность, что документы Пентагона могли быть вброшены намеренно для того, чтобы дезинформировать Министерство обороны России о реальном положении дел в украинской армии в преддверии контрнаступления. Однако данная схема многим специалистам кажется слишком сложной. Об этом «Ленте.ру» рассказал политический аналитик Александр Асафов.

«Многие военные аналитики, работающие с секретными документами, не только наши, но и иностранные, говорят о том, что есть более простые способы для того, чтобы рассказать российскому Министерству обороны и Генштабу о проблемах в украинской армии. Для этого не нужна такая многоходовка. Как и для того, чтобы показать проблему диалога Южной Кореи и США по закупке боеприпасов и так далее», — сказал Асафов.

Вместе с тем, он отметил, что любая дезинформация включает в себя часть реальных фактов, что дает возможность полагать наличие некоторой интересной для России информации.

«Если предполагать, какие цели могли быть поставлены, то, возможно, была задача дезинформировать российское Министерство обороны об истинном положении дел украинской армии в преддверии контрнаступления. Сделать так, чтобы Россия расслабилась. Но, опять же, повторюсь, что основной вывод военных аналитиков состоит в том, что для выполнения данной задачи такой путь кажется слишком сложным. Впрочем, мы знаем, что американцы способны на достаточно сложные комбинации с непонятным эффектом на выходе», — заметил политолог.