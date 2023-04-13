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Премьер Украины Шмыгаль допустил начало контрнаступления ВСУ летом

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление этим летом. В интервью американской газете The Hill он подчеркнул, что западные союзники не оказывают на Киев давления по этому вопросу.

«Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовыми к этому», — заявил Шмыгаль.

Экс-советник главы Пентагона предрек исход танкового наступления ВСУ

Он подчеркнул, что для проведения наступления Украине необходимо больше артиллерии, ракет, танков и боеприпасов. Кроме того, ВСУ требуются истребители.

Напомним, что ранее газета The Washington Post заявляла, что ВСУ пришлось отложить наступление из-за непогоды, затянувшихся сроков поставки западного оружия и нехватки боеприпасов. Кроме того, украинским планам навредила утечка десятков секретных документов Пентагона, в которых есть множество информации о состоянии украинской армии, в том числе о слабых местах в ее противовоздушной обороне.

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