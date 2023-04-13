Названа вероятная цель обнародования документов Пентагона

«Многие военные аналитики, работающие с секретными документами, не только наши, но и иностранные, говорят о том, что есть более простые способы для того, чтобы рассказать российскому Министерству обороны и Генштабу о проблемах в украинской армии. Для этого не нужна такая многоходовка. Как и для того, чтобы показать проблему диалога Южной Кореи и США по закупке боеприпасов и так далее», — сказал Асафов.