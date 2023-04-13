Пока вы спали: новое требование Зеленского и эвакуация в Японии из-за ракеты КНДР

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Зеленский потребовал передать Киеву все замороженные активы россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать на восстановление Украины замороженные по всему миру российские активы и пообещал, что «руин в стране не будет». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В Украине не будет никаких руин. Это наша цель», - заявил украинский лидер, отметив, что для достижения ее Киев должен получить активы «российских чиновников и олигархов».

На Хоккайдо объявили тревогу из-за ракеты КНДР

Власти Японии объявили тревогу и остановили скоростные поезда и движение на автодорогах на острове Хоккайдо из-за осуществленного Северной Кореей пуска баллистической ракеты. Об этом пишет РИА Новости.

Также было объявлено об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе самого северного острова. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет на Хоккайдо.

В Италии заявили о поиске оказавших Уссу помощь в побеге

Итальянские следователи считают, что группа из 6 или 7 человек помогла сыну губернатора Красноярского края, российскому бизнесмену Артему Уссу, совершить побег из-под домашнего ареста в Милане. Об этом пишет La Repubblica.

По данным издания, Уссу удалось выехать из Италии на машине и, сменив несколько автомобилей, въехать в Словению. Затем он поехал в Сербию, а оттуда, предположительно, улетел самолетом в Россию. При этом итальянские следователи уже установили личности 4-5 человек, которые, предположительно, помогли ему в этом. Ведется поиск остальных подозреваемых.

В России создана первая отечественная базовая станция 5G

Институтом «Сколтех» при поддержке Фонда НТИ завершен трехлетний проект по созданию первой отечественной базовой станции пятого поколения связи. Об этом со ссылкой на пресс-службу фонда пишет ТАСС.

По данным фонда, общий бюджет разработки составил 342 млн рублей, станция соответствует международным стандартам 3GPP и OpenRAN. «Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук», - пояснили в пресс-службе.

Европа «заморозила» работу Русских домов

Работа Русских домов заморожена в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории и Румынии. Об этом заявил РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.