СМИ: Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией

Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве собирается продолжить процесс нормализации отношений с Дамаском по четырем пунктам. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.
«На повестке дня у Турции четыре пункта: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде, оживление политического процесса вкупе с борьбой с терроризмом», — заявило издание.
Напомним, что ранее Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований. Власти страны неоднократно призывали Анкару вывести войска.
Формирования «Сирийских демократических сил» (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке страны.