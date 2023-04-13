СМИ: Турция продолжит процесс нормализации отношений с Сирией

Анкара на планируемой в мае встрече глав МИД Турции, России, Сирии и Ирана в Москве собирается продолжить процесс нормализации отношений с Дамаском по четырем пунктам. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

«На повестке дня у Турции четыре пункта: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде, оживление политического процесса вкупе с борьбой с терроризмом», — заявило издание.

Напомним, что ранее Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований. Власти страны неоднократно призывали Анкару вывести войска.