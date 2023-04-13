В Саудовской Аравии выпал снег

На юго-западе Саудовской Аравии в преддверии традиционно жаркого сезона выпал снег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Араби21».

Осадки выпали в провинции Аль-Баха. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео лежащего на улицах снега и плавающих кусков льда. Снег приходится убирать снегоуборочными машинами.

Кроме того, на регион обрушились сильные дожди и ветер. Из-за непогоды в некоторые провинциях, в частности, в Мекке, отменены занятия в учебных заведениях. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе продолжит бушевать стихия. Сильные осадки также ожидаются в соседних Катаре и Кувейте.