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В Саудовской Аравии выпал снег

На юго-западе Саудовской Аравии в преддверии традиционно жаркого сезона выпал снег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Араби21».

В Саудовской Аравии выпал снег
© globallookpress.com

Осадки выпали в провинции Аль-Баха. Жители региона публикуют в соцсетях фото и видео лежащего на улицах снега и плавающих кусков льда. Снег приходится убирать снегоуборочными машинами.

Кроме того, на регион обрушились сильные дожди и ветер. Из-за непогоды в некоторые провинциях, в частности, в Мекке, отменены занятия в учебных заведениях. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе продолжит бушевать стихия. Сильные осадки также ожидаются в соседних Катаре и Кувейте.

Ранее сообщалось, что вулкан Шевелуч на Камчатке снова выбросил столп пепла высотой в 10 км. В результате в некоторых населенных пунктах по всей поверхности лежит 20-сантиметровый слой пепла.

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