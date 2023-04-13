Зеленский предложил выход Украины из еще одного соглашения с Белоруссией

В среду Верховная Рада зарегистрировала законопроект, касающийся выхода Украины из соглашения между Белоруссией и Украиной о защите секретов. Об этом сообщает РБК.

Документ No 0197, инициатором которого является Владимир Зеленский, был зарегистрирован на сайте Рады. Документ предусматривает, что обе страны будут применять меры защиты, аналогичные тем, которые используются для собственных государственных секретов.

Секретная информация будет использоваться только в целях, предусмотренных при ее передаче, и передаваться третьим сторонам только с письменного согласия предоставившей ее стороны. Это соглашение было подписано в Киеве в 2004 году. На данный момент сам текст законопроекта и пояснительная записка к нему недоступны на сайте.