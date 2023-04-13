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12 минут назад

Зеленский предложил выход Украины из соглашения с Белоруссией о защите госсекретов

Елена Прошина

В среду Верховная Рада зарегистрировала законопроект, касающийся выхода Украины из соглашения между Белоруссией и Украиной о защите секретов. Об этом сообщает РБК.

Зеленский предложил выход Украины из еще одного соглашения с Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Документ No 0197, инициатором которого является Владимир Зеленский, был зарегистрирован на сайте Рады. Документ предусматривает, что обе страны будут применять меры защиты, аналогичные тем, которые используются для собственных государственных секретов.

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Секретная информация будет использоваться только в целях, предусмотренных при ее передаче, и передаваться третьим сторонам только с письменного согласия предоставившей ее стороны. Это соглашение было подписано в Киеве в 2004 году. На данный момент сам текст законопроекта и пояснительная записка к нему недоступны на сайте.

Ранее Украина уже отказалась сотрудничать с Белоруссией в некоторых сферах, в частности, в области туризма и авиационного поиска и спасения. В правительстве страны отмечали, что следующим шагом может стать выход из соглашения о гарантиях прав в области пенсионного обеспечения, подписанное в 1995 году.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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