$82.09-0.0989.76+0.03

В США рассказали, кто может стоять за утечкой секретных документов США

1

Утечка секретных документов администрации США могла быть осуществлена молодым человеком, который работал на американской военной базе. Такую версию приводит газета The Washington Post.

Стало известно о возможных каналах утечки секретных данных
© Unsplash

В 2020 году на популярной среди геймеров платформе Discord объединилась группа из примерно двух десятков человек, отмечает издание. По большей части участниками были «мужчины и мальчики». Однако однажды один из пользователей в 2022 году опубликовал сообщения «со странными акронимами и жаргонизмами».

Утечка данных о ВСУ осложнила отношения Вашингтона с союзниками по НАТО

Изданию удалось побеседовать с одним из участников группы. Он изучил сообщения от пользователя OG. По словам собеседника, по всей вероятности это «почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов».

OG утверждал, что решил привезти эти материалы домой со своей работы. Причем работал он на некой «военной базе». Ему чуть более 20 лет, говорится в публикации газеты.

Ранее стало известно об утечке секретных документов разведки США. СМИ сообщили, что они содержат данные по конфликту на Украине. Агентство Reuters писало, что чиновники США ведут расследование обстоятельств масштабной утечки засекреченных данных по Украине. На фоне этого Белый дом пересматривает свой подход к хранению и распространению подобной информации.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий