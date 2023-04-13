Стало известно о возможных каналах утечки секретных данных

Утечка секретных документов администрации США могла быть осуществлена молодым человеком, который работал на американской военной базе. Такую версию приводит газета The Washington Post.

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В 2020 году на популярной среди геймеров платформе Discord объединилась группа из примерно двух десятков человек, отмечает издание. По большей части участниками были «мужчины и мальчики». Однако однажды один из пользователей в 2022 году опубликовал сообщения «со странными акронимами и жаргонизмами».

Изданию удалось побеседовать с одним из участников группы. Он изучил сообщения от пользователя OG. По словам собеседника, по всей вероятности это «почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов».

OG утверждал, что решил привезти эти материалы домой со своей работы. Причем работал он на некой «военной базе». Ему чуть более 20 лет, говорится в публикации газеты.