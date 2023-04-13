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"Би-би-си": США считают, что генсек ООН Гутерриш слишком мягок с Москвой

Власти США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сговорчив с Россией. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на утечку документов Пентагона.

США уличили в шпионаже за генсеком ООН
© Газета.ru

По данным этих документов, Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем. Один из файлов посвящен зерновой сделке, заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле из-за опасений глобального продовольственного кризиса.

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«Би-би-си» отмечает, что информация в документах говорит о том, что «Гутерриш настолько стремился сохранить сделку, что был готов пойти навстречу интересам России».

«Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, — говорится в документе, — даже если это касается российских юридических или физических лиц, находящихся под санкциями». Его действия в феврале, согласно оценке разведслужб США, «подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия на Украине».

Согласно другому документу, Антониу Гутерриш выразил возмущение в середине февраля, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу производить больше оружия и боеприпасов для Киева.

При этом представители ООН опровергают утверждения о том, что Антониу Гутерриш мягок к России. Высокопоставленный представитель ООН отметил в беседе с «Би-би-си», что генсек ООН сосредоточил внимание на необходимости смягчить последствия войны для самых бедных людей в мире, что также означает усилия по снижению цен на продукты питания и обеспечению доступа к удобрениям. В ООН также подчеркнули, что Гутерриш очень четко выразил свое несогласие с действиями России на Украине.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш не намерен вмешиваться в вопрос о том, следует ли России в апреле брать самоотвод как председателю Совета Безопасности на заседаниях по Украине.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак также заявлял, что Гутерриш привержен «тихой дипломатии» в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

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