США уличили в шпионаже за генсеком ООН

"Би-би-си": США считают, что генсек ООН Гутерриш слишком мягок с Москвой
Власти США считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сговорчив с Россией. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на утечку документов Пентагона.
По данным этих документов, Вашингтон внимательно следит за Антониу Гутерришем. Один из файлов посвящен зерновой сделке, заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле из-за опасений глобального продовольственного кризиса.
«Би-би-си» отмечает, что информация в документах говорит о том, что «Гутерриш настолько стремился сохранить сделку, что был готов пойти навстречу интересам России».
«Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, — говорится в документе, — даже если это касается российских юридических или физических лиц, находящихся под санкциями». Его действия в феврале, согласно оценке разведслужб США, «подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия на Украине».
Согласно другому документу, Антониу Гутерриш выразил возмущение в середине февраля, когда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу производить больше оружия и боеприпасов для Киева.
При этом представители ООН опровергают утверждения о том, что Антониу Гутерриш мягок к России. Высокопоставленный представитель ООН отметил в беседе с «Би-би-си», что генсек ООН сосредоточил внимание на необходимости смягчить последствия войны для самых бедных людей в мире, что также означает усилия по снижению цен на продукты питания и обеспечению доступа к удобрениям. В ООН также подчеркнули, что Гутерриш очень четко выразил свое несогласие с действиями России на Украине.
Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш не намерен вмешиваться в вопрос о том, следует ли России в апреле брать самоотвод как председателю Совета Безопасности на заседаниях по Украине.
Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак также заявлял, что Гутерриш привержен «тихой дипломатии» в вопросе урегулирования конфликта на Украине.