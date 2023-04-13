В Индии зафиксировали более 10 тыс. случаев COVID впервые за более чем 200 суток

Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии зафиксировало в минувшие сутки 10 158 новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщает в четверг ведомство, число заболевших превысило 10 тыс. впервые за 223 дня - со 2 сентября прошлого года.

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Число активных случаев в стране составило 40 215, общее число случаев, зарегистрированных в стране за все время пандемии, достигло 44 210 127.

По данным Минздрава страны, причиной нового скачка заболеваемости стал подвариант Omicron XBB.1.16, который не вызывает беспокойства, поскольку смертность от него невысока и вакцины против него эффективны.