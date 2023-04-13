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44 минуты назад

Global Times: США не сумеют обратить вспять свой неминуемый крах

Газета.Ruиещё 1

Обозреватели китайской газеты Global Times в своей статье предрекли провал попыток США сохранить свою гегемонию. Они обратили внимание, что становится все больше стран, "призывающих к новому миропорядку".

Global Times: США не сумеют обратить вспять свой неминуемый крах
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, уже проводится дедолларизация, а государства уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС увеличивается, в то время как влияние стран Группы семи (G7) снижается. Все более популярными становятся такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, указывают авторы.

"Это тенденции, которые США не могут обратить вспять, даже посредством создания врагов, усиления давления или навязывания принуждения другим", — отмечается в публикации.

Как считают журналисты, Соединенные Штаты держат своих партнеров в "ежовых рукавицах", стремясь ограничить действия Китая и России. Помимо этого, Вашингтон ведет экономическую конфронтацию, распространяет клевету, а теперь пытается притвориться "нежным великаном", который не хочет, чтобы ему бросали вызов. "Теперь на это мало кто купится", — заключили авторы.

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