NBC: ведущий дело Трампа прокурор получил письмо с угрозами

Окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг, который занимается расследованием дела экс-президента США Дональда Трампа, получил новое письмо с угрозами и белым порошком. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Уточняется, что к письму прилагались фотографии Трампа и Брэгга, а также белый порошок. После анализа специалисты доложили, что порошок не опасен. Один из собеседников телеканала отметил, что прокурору приходят сотни писем с угрозами.

Агентство напоминает, что прокурор Нью-ЙОрка Элвин Брэгг ведет разбирательство по делу о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. Дональда Трампа обвиняют в выплате $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информации о связи с политиком в ходе его предвыборной кампании. Денежные средства он якобы незаконно компенсировал из фонда через адвоката.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал недавнюю утечку секретных документов «самой позорной» в истории. Он заявил, что за случайным сливом этой информации в сеть может стоять действующий лидер США Джо Байден. По его словам, специальному прокурору стоило бы провести тщательное расследование этого дела.