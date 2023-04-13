WP: разведка США считает маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году

Разведуправление Минобороны США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в этом году. К такому выводу пришли журналисты газеты The Washington Post, проанализировав попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.

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"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях", - говорится в статье WP.

Отмечается, что американская разведка, готовя свой отчет по Украине, принимала во внимание все факторы, в том числе численность войск, вооружение обеих сторон конфликта.