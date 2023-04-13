В Госдепе заявили о сохранении контактов по кибербезопасности с РФ

«Да, я нахожусь по ту сторону стола от российских коллег с определенной частотой. И от китайских тоже», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. При этом он отказался пояснить, в каком формате проходят эти беседы — по телефону или видеозвонку или же при личной встрече.