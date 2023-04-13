В Госдепе заявили о сохранении контактов по кибербезопасности с РФ

США поддерживают контакт с Россией по вопросам кибернетической безопасности, хотя Вашингтон ранее по собственной инициативе заморозил диалог с Москвой касательно проблем в в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил посол по особым поручениям Государственного департамента США Натаниэль Фик, курирующий сферу киберпространства и цифровой политики, пишет ТАСС.
Он рассказал, что Вашингтон поддерживает такие контакты и с Пекином, хотя в последнее время их отношения ухудшились.
Фик выразил мнение, что поддерживать связь с этими государствами наиболее важно, когда ситуация становится хуже. Поддержание каналов связи имеет ключевое значение, поэтому посол с определенной частотой ведет переговоры с российскими и китайскими коллегами о вопросах кибербезопасности.
«Да, я нахожусь по ту сторону стола от российских коллег с определенной частотой. И от китайских тоже», — сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства. При этом он отказался пояснить, в каком формате проходят эти беседы — по телефону или видеозвонку или же при личной встрече.
«Не могу излагать детали», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.