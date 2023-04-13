В правительстве Японии прокомментировали запуск ракеты КНДР

Минобороны Японии не отдавало приказа Силам самообороны страны сбивать ракету КНДР. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.
По его словам, падение ракеты в один момент угрожало северному японскому острову Хоккайдо. В правительстве Японии уточнили, что военные проанализировали данные и сделали подсчеты. «Был сделан вывод, что угрозе японской территории нет, поэтому приказа сбивать ракету не отдавалось», — прокомментировал Мацуно запуск ракеты.
В четверг, 13 апреля, стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Правительство Японии объявило об эвакуации жителей Хоккайдо из-за угрозы падения ракеты Северной Кореи.