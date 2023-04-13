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В правительстве Японии прокомментировали запуск ракеты КНДР

Минобороны Японии не отдавало приказа Силам самообороны страны сбивать ракету КНДР. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

В правительстве Японии прокомментировали запуск ракеты КНДР
© globallookpress.com

По его словам, падение ракеты в один момент угрожало северному японскому острову Хоккайдо. В правительстве Японии уточнили, что военные проанализировали данные и сделали подсчеты. «Был сделан вывод, что угрозе японской территории нет, поэтому приказа сбивать ракету не отдавалось», — прокомментировал Мацуно запуск ракеты.

В четверг, 13 апреля, стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Правительство Японии объявило об эвакуации жителей Хоккайдо из-за угрозы падения ракеты Северной Кореи.

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