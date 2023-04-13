В правительстве Японии прокомментировали запуск ракеты КНДР

По его словам, падение ракеты в один момент угрожало северному японскому острову Хоккайдо. В правительстве Японии уточнили, что военные проанализировали данные и сделали подсчеты. «Был сделан вывод, что угрозе японской территории нет, поэтому приказа сбивать ракету не отдавалось», — прокомментировал Мацуно запуск ракеты.