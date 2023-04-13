На японском Хоккайдо объявили срочную эвакуацию из-за ракеты КНДР

Правительство Японии объявило об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо. Однако позже стало понятно, что вероятности падения снаряда на остров нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NHK.

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До этого на острове прозвучал призыв как можно скорее укрыться в безопасном месте.

«Срочная эвакуация. Срочная эвакуация. Срочно эвакуируйтесь внутрь помещения или в подвальные помещения», — гласило оповещение. В нем уточнялось, что ракета должна упасть приблизительно в 8.00 (2.00 мск) в районе острова Хоккайдо.

По телевидению жителям Японии рекомендовали отойти от окон и спрятаться в комнате без них. Оповещение касалось только острова Хоккайдо.

Позднее телерадиокомпания NHK со ссылкой на правительство сообщила, что падение ракеты на остров не случится. Служба безопасности на море доложила, что снаряд уже упал.

Агентство уточняет, что в связи с этим инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии был создан экстренный штаб. Он занимается сбором и анализом информации, чтобы выяснить, не было ли причинено ущерба Японии и ее судам.