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СМИ: Нидерланды будут вынуждены принять на 30% больше беженцев, чем полагалось ранее

Число беженцев, прибывших в Нидерланды в 2023 году, при развитии ситуации по реалистичному сценарию может быть на 32% больше по сравнению с предыдущими прогнозами правительства. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на свои источники.

"В реалистичном прогнозе речь идет о 67 тыс. человек, что гораздо больше по сравнению с прогнозом прошлого года, когда предполагалось, что голландским властям придется принять в 2023 году чуть более 50 тыс. беженцев", - отметил телеканал.

По данным NOS, подобная цифра фигурирует в новом официальном докладе, подготовкой которого занимаются организации, отвечающие за прием беженцев, МИД и органы юстиции. В соответствии с наиболее пессимистичным сценарием, властям придется разместить 76 тыс. человек. При этом в дальнейшем ситуация продолжит осложняться, и через несколько лет, считают эксперты, стране придется принимать не менее 100 тыс. беженцев ежегодно.

Положение дел вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов, поскольку уже сейчас Агентство по приему соискателей убежища с большим трудом справляется с размещением беженцев, а Служба иммиграции и натурализации задерживается с обработкой документов.

Тем временем правительство не спешит публиковать эти данные, поскольку они могут привести к серьезным беспокойствам в обществе без сопровождения конкретными планами по решению проблемы, утверждает телеканал. В свою очередь разработка самих планов осложняется тем, что в коалиционном правительстве существуют серьезные разногласия по вопросам, касающимся приема беженцев. Партии "Христианский союз" и "Демократы-66" считают, что необходимо делать все возможное, чтобы предоставить убежище тем, кому оно необходимо. Народная партия за свободу и демократию и партия "Христианско-демократический призыв", в свою очередь, выступают за международные, европейские и национальные меры для сокращения числа беженцев.

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