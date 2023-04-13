Число беженцев, прибывших в Нидерланды в 2023 году, при развитии ситуации по реалистичному сценарию может быть на 32% больше по сравнению с предыдущими прогнозами правительства. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на свои источники.

"В реалистичном прогнозе речь идет о 67 тыс. человек, что гораздо больше по сравнению с прогнозом прошлого года, когда предполагалось, что голландским властям придется принять в 2023 году чуть более 50 тыс. беженцев", - отметил телеканал.

По данным NOS, подобная цифра фигурирует в новом официальном докладе, подготовкой которого занимаются организации, отвечающие за прием беженцев, МИД и органы юстиции. В соответствии с наиболее пессимистичным сценарием, властям придется разместить 76 тыс. человек. При этом в дальнейшем ситуация продолжит осложняться, и через несколько лет, считают эксперты, стране придется принимать не менее 100 тыс. беженцев ежегодно.

Положение дел вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов, поскольку уже сейчас Агентство по приему соискателей убежища с большим трудом справляется с размещением беженцев, а Служба иммиграции и натурализации задерживается с обработкой документов.