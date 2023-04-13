Словения выступает против планов Австрии по продлению контроля на границах

Власти Словении выступают против планов Австрии по продлению срока временного пограничного контроля на границах с Венгрией и Словенией на ближайшие шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице словенского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы сожалеем, что Австрия объявила о продлении сроков контроля на границе со Словенией. Как только Австрия направит Европейской комиссии официальные причины (уведомление) для повторного продления действия пограничного контроля в Шенгенской зоне, мы отреагируем соответствующим образом, - отмечается в сообщении. - Словения не хочет ужесточать правила пересечения границ и пассажирских переходов, особенно в свете приближающегося туристического сезона".

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера сообщило о том, что Австрия планирует в ближайшее время проинформировать Еврокомиссию о своем решении с середины мая продлить срок временного пограничного контроля на границах с Венгрией и Словенией на ближайшие шесть месяцев. По словам главы австрийского МВД, эти меры обусловлены необходимостью борьбы с нелегальной миграцией.