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Словения выступает против планов Австрии по продлению контроля на границах

Власти Словении выступают против планов Австрии по продлению срока временного пограничного контроля на границах с Венгрией и Словенией на ближайшие шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице словенского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Словения выступает против планов Австрии по продлению контроля на границах
© EPA

"Мы сожалеем, что Австрия объявила о продлении сроков контроля на границе со Словенией. Как только Австрия направит Европейской комиссии официальные причины (уведомление) для повторного продления действия пограничного контроля в Шенгенской зоне, мы отреагируем соответствующим образом, - отмечается в сообщении. - Словения не хочет ужесточать правила пересечения границ и пассажирских переходов, особенно в свете приближающегося туристического сезона".

11 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера сообщило о том, что Австрия планирует в ближайшее время проинформировать Еврокомиссию о своем решении с середины мая продлить срок временного пограничного контроля на границах с Венгрией и Словенией на ближайшие шесть месяцев. По словам главы австрийского МВД, эти меры обусловлены необходимостью борьбы с нелегальной миграцией.

Австрия и все соседние государства входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения между ее странами. Несмотря на это, государства соглашения имеют право вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз. Австрийские полицейские начали осуществлять контроль за границей со Словакией в сентябре 2022 года в связи с увеличением притока нелегальных мигрантов. Выборочные проверки на границах республики с Венгрией и Словенией осуществляются с миграционного кризиса 2015 года.

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