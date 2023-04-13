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Repubblica: в Италии установили личности некоторых сообщников Усса при побеге

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Итальянские следователи установили личности ряда человек, которые якобы помогли россиянину Артёму Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

Уточняется, что Уссу помогала группа «из менее чем десяти человек».

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По сообщениям прокуратуры Милана, Усс за несколько часов покинул Италию на автомобиле, сменив несколько машин, после чего отправился в Словению, затем в Сербию, откуда якобы мог вылететь на самолёте в Россию.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

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