Первый допрос Трампа по иску о мошенничестве продлился семь часов

Первый допрос бывшего президента США Дональда Трампа по гражданскому иску о мошенничестве и предоставлении ложных сведений на сумму 250 миллионов долларов завершился лишь спустя семь часов. Об этом доложил корреспондент федерального СМИ.

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«Данное дело не имеет отношения к свежим обвинениям, предъявленным политику на минувшей неделе и касающимся фальсификации деловой документации», — передает корреспондент РИА Новости.

В сентябре 2022 года прокурор Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Сторона обвинения утверждает, что ответчики, включая Трампа, нарушили законы нескольких штатов — в частности, подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.