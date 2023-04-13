Еврокомиссар заявил об увеличении в Румынии мощности оборонных компаний

"Важно поставить запрошенное украинскими властями количество [вооружений и боеприпасов], и мы исполнены решимости сделать это, - сказал Бретон. - Мы решили вместе с министерствами обороны и Еврокомиссией провести большой тендер стоимостью более €1 млрд, чтобы закупить необходимые боеприпасы, и хотим сделать это с оборонной индустрией в Европе. Мы выявили 15 компаний в Европе, которые могут ответить на этот запрос увеличить мощность, <...> и Румыния - одна из этих стран".