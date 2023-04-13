Еврокомиссар заявил об увеличении в Румынии мощности оборонных компаний

Еврокомиссия выявила 15 компаний оборонной индустрии в 11 странах, производственная мощность которых может быть увеличена, и Румыния - одна из этих стран. Это заявил в среду еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон после посещения по приглашению министра промышленности Флорина Спэтару в уезде Дымбовица двух предприятий, являющихся филиалами национальной компании Romarm.
"Важно поставить запрошенное украинскими властями количество [вооружений и боеприпасов], и мы исполнены решимости сделать это, - сказал Бретон. - Мы решили вместе с министерствами обороны и Еврокомиссией провести большой тендер стоимостью более €1 млрд, чтобы закупить необходимые боеприпасы, и хотим сделать это с оборонной индустрией в Европе. Мы выявили 15 компаний в Европе, которые могут ответить на этот запрос увеличить мощность, <...> и Румыния - одна из этих стран".
Еврокомиссар отметил, что поддержка государствам и компаниям, которые поставляют продукцию Украине, будет оказываться по трем направлениям. €1 млрд выделят из Европейского фонда мира (EPF) государствам, которые предоставляют Украине часть собственных боеприпасов, сказал он. Другой миллиард евро выделят на проведение тендера для компаний европейской оборонной индустрии. Кроме того, планируется увеличить мощность европейской оборонной индустрии путем финансовой поддержки, в том числе инвестиций в новые производственные линии.