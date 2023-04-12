Анализы исключили отравление Саакашвили

Полученные результаты анализов крови экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показали, что содержание тяжелых металлов - в норме, значит, его отравление исключено. Об этом в среду заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

"Как выяснилось, все металлы в крови, к которым апеллировала сторона заключенного Саакашвили, - в абсолютной норме. Соответственно, отравление какого-либо рода исключено", - сообщил Брегадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Ранее в среду клинический директор госпиталя "Вивамед", в которой Саакашвили проходит лечение, сообщил, что результаты анализа крови экс-президента, проведенного в немецкой лаборатории, показали, что уровень тяжелых металлов находится в норме.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022-го был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.