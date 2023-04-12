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Анализы крови Саакашвили показали, что его отравление исключено

Полученные результаты анализов крови экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показали, что содержание тяжелых металлов - в норме, значит, его отравление исключено. Об этом в среду заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Анализы исключили отравление Саакашвили
© РИА Новости

"Как выяснилось, все металлы в крови, к которым апеллировала сторона заключенного Саакашвили, - в абсолютной норме. Соответственно, отравление какого-либо рода исключено", - сообщил Брегадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Ранее в среду клинический директор госпиталя "Вивамед", в которой Саакашвили проходит лечение, сообщил, что результаты анализа крови экс-президента, проведенного в немецкой лаборатории, показали, что уровень тяжелых металлов находится в норме.

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Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния здоровья бывшего президента перевели в тюремную больницу, а позже - в военный госпиталь. В декабре 2021 года Саакашвили продолжил отбывать наказание в тюрьме в Рустави, однако в мае 2022-го был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день.

В 2022 году эксперты неправительственной организации "Эмпатия" обнаружили в организме Саакашвили тяжелые металлы, в том числе следы ртути. По их данным, у политика выявлено 10 диагнозов, которые несовместимы с тюремным заключением. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует. Ранее юристы Саакашвили обратились в ЕСПЧ после того, как 6 февраля Тбилисский городской суд, а 2 марта Тбилисский апелляционный суд отказали бывшему президенту в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья.

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