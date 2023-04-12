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СНБО Украины отреагировал на утечку документов Пентагона

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Утечка секретных документов Пентагона не повлияет на отношения Киева со странами Запада. Такое заявление сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «РИА Новости».

СНБО Украины отреагировал на утечку документов Пентагона
© globallookpress.com

По его словам, Киеву «нет никакого смысла ругаться со своими партнерами».

«Понимаем, что такие вещи очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — ответил Данилов на вопрос, поменяются ли отношения Украины с партнерами после утечки секретных документов.

Он отметил, что в ближайшее время США проведут расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что Пентагон расследует утечку в интернет секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск и планы Вашингтона и стран НАТО по их укреплению. Указывалось, что раскрытыми могли оказаться более 100 бумаг.

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