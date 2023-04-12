СНБО Украины отреагировал на утечку документов Пентагона

«Понимаем, что такие вещи очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — ответил Данилов на вопрос, поменяются ли отношения Украины с партнерами после утечки секретных документов.