G7 может ввести санкции против крупных алмазов из России

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах заявил, что страны «Большой семёрки» могут ввести санкции против алмазов российской алмазодобывающей компании «Алроса» . Об этом сообщает Economic Times.

«Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов», – заявил Шах.

При этом председатель Совета также признался, что «не имеет ни малейшего представления» о форме новых санкций.

Издание также сообщает, что эти санкции могут быть приняты 19-21 мая во время саммита глав стран «Большой семёрки» в Хиросиме. Если эти ограничения будут приняты, почти три миллиона рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка большей части мировых алмазов, могут остаться без работы.