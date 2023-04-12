G7 может ввести санкции против крупных алмазов из России

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах заявил, что страны «Большой семёрки» могут ввести санкции против алмазов российской алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом сообщает Economic Times.
Уточняется, что под ограничения могут попасть алмазы весом от 1 карата.
«Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов», – заявил Шах.
При этом председатель Совета также признался, что «не имеет ни малейшего представления» о форме новых санкций.
Издание также сообщает, что эти санкции могут быть приняты 19-21 мая во время саммита глав стран «Большой семёрки» в Хиросиме. Если эти ограничения будут приняты, почти три миллиона рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка большей части мировых алмазов, могут остаться без работы.
Ранее США ввели санкции против «Мегафона», «Юнармии» и вице-премьера России Хуснуллина.