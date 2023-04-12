$82.09-0.0989.76+0.03
10 минут назад

«Большая семерка» может ввести санкции против крупных алмазов из России

Елена Прошина

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах заявил, что страны «Большой семёрки» могут ввести санкции против алмазов российской алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом сообщает Economic Times.

G7 может ввести санкции против крупных алмазов из России
Фото: алросаалроса

Уточняется, что под ограничения могут попасть алмазы весом от 1 карата.

«Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов», – заявил Шах.

При этом председатель Совета также признался, что «не имеет ни малейшего представления» о форме новых санкций.

Издание также сообщает, что эти санкции могут быть приняты 19-21 мая во время саммита глав стран «Большой семёрки» в Хиросиме. Если эти ограничения будут приняты, почти три миллиона рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка большей части мировых алмазов, могут остаться без работы.

Ранее США ввели санкции против «Мегафона», «Юнармии» и вице-премьера России Хуснуллина.

В мире,Алроса,Мегафон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий