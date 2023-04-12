Болтон призвал к глобальному расширению НАТО для противостояния России

Вашингтону следует значительно расширить Североатлантический альянс, заявил советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он пояснил, что в организацию следует пригласить Израиль, Японию, Австралию и другие страны. Его статья размещена в разделе Opinion («Мнения») в газете The Wall Street Journal.

Болтон отметил, что после окончания холодной войны планета погрузилась в «иллюзорный отдых». Вместе с тем, это состояние продлилось сравнительно недолго.

По его мнению, западный мир снова столкнулся с растущими угрозами. На этом этапе развития цивилизации ими стали Россия и Китай, отношения которых постепенно перешли от стадии «согласия» к «оси».

Политик подчеркнул, что всем потенциальным кандидатам в президенты США необходимо научиться мыслить стратегически. Кроме того, им нужно при планировании внешней политики учитывать возможные угрозы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

По его оценке, с тем, чтобы купировать угрозы со стороны противников, Соединенным Штатам и их союзникам следует как можно быстрее увеличить оборонные бюджеты, усилить и расширить НАТО и AUKUS.