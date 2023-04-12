$82.09-0.0989.76+0.03

Болтон призвал к глобальному расширению НАТО для противостояния России и Китаю

27

Вашингтону следует значительно расширить Североатлантический альянс, заявил советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он пояснил, что в организацию следует пригласить Израиль, Японию, Австралию и другие страны. Его статья размещена в разделе Opinion («Мнения») в газете The Wall Street Journal.

Болтон призвал к глобальному расширению НАТО для противостояния России
© globallookpress.com

Болтон отметил, что после окончания холодной войны планета погрузилась в «иллюзорный отдых». Вместе с тем, это состояние продлилось сравнительно недолго.

По его мнению, западный мир снова столкнулся с растущими угрозами. На этом этапе развития цивилизации ими стали Россия и Китай, отношения которых постепенно перешли от стадии «согласия» к «оси».

США обеспокоили тесные связи Венгрии с Россией

Политик подчеркнул, что всем потенциальным кандидатам в президенты США необходимо научиться мыслить стратегически. Кроме того, им нужно при планировании внешней политики учитывать возможные угрозы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

По его оценке, с тем, чтобы купировать угрозы со стороны противников, Соединенным Штатам и их союзникам следует как можно быстрее увеличить оборонные бюджеты, усилить и расширить НАТО и AUKUS.

В дальнейшем, резюмировал Болтон, США будет необходимо разрушить союзные отношения между Москвой и Пекином и принять меры к тому, чтобы Китай не усилился чрезмерно в случае возможного распада России.

27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий