$82.09-0.0989.76+0.03

Пашинян: Армения готова к зеркальному отводу своих войск от границы 1991 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к зеркальному отводу своих войск от границы 1991 года. Об этом сообщает News.am.

Пашинян: Армения готова к зеркальному отводу войск от границы 1991 года
© РИА Новости

«Считаю необходимым отметить, что Армения готова пойти на такой шаг по всей линии границы 1991 года», — сказал он.

По его словам, «деструктивный подход Азербайджана препятствует такому решению».

Также Пашинян выразил опасения относительно высокопоставленных военных армянской армии. По его словам, конфликт с Азербайджаном осенью 2020 года показал, что некоторые из них могли быть завербованными агентами других государств. Как пояснил премьер Армении, во время противостояния в армянской армии произошел один случай с высокопоставленным военным, который спровоцировал панику в войсках и приказал покинуть позиции своим подчиненным. Он также добавил, что после установки этого факта военный признал свою вину. По его словам, «этот человек является завербованным агентом».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий