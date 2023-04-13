Пашинян: Армения готова к зеркальному отводу войск от границы 1991 года

Также Пашинян выразил опасения относительно высокопоставленных военных армянской армии. По его словам, конфликт с Азербайджаном осенью 2020 года показал, что некоторые из них могли быть завербованными агентами других государств. Как пояснил премьер Армении, во время противостояния в армянской армии произошел один случай с высокопоставленным военным, который спровоцировал панику в войсках и приказал покинуть позиции своим подчиненным. Он также добавил, что после установки этого факта военный признал свою вину. По его словам, «этот человек является завербованным агентом».