США обеспокоили тесные связи Венгрии с Россией

Соединенные Штаты обеспокоены тесными связями Венгрии с Россией. Об этом заявил в среду посол США в Будапеште Дэвид Прессман, комментируя на встрече с журналистами введение американских санкций против расположенного в венгерской столице Международного инвестиционного банка (МИБ) и его дочернего предприятия в Москве.

"Мы обеспокоены тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией", - сказал посол.

Он утверждал, что МИБ, имеющий штаб-квартиру в Будапеште, "контролируется Россией" и поэтому США ввели санкции против этого кредитно-финансового учреждения и его высших должностных лиц.

Ранее в среду Министерство финансов США объявило, что санкции введены "против трех нынешних и бывших руководителей МИБ: граждан Российской Федерации Николая Николаевича Косова, Георгия Нугзаровича Потапова и гражданина Венгрии Имре Ласлоцки". Минфин утверждал, что МИБ "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для деятельности Кремля по оказанию вредоносного влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах, а также может использоваться для коррупции и незаконного финансирования, включая обход санкций".