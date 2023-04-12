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США сообщили об обеспокоенности тесными связями Венгрии с Россией

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Соединенные Штаты обеспокоены тесными связями Венгрии с Россией. Об этом заявил в среду посол США в Будапеште Дэвид Прессман, комментируя на встрече с журналистами введение американских санкций против расположенного в венгерской столице Международного инвестиционного банка (МИБ) и его дочернего предприятия в Москве.

США обеспокоили тесные связи Венгрии с Россией
© globallookpress.com

"Мы обеспокоены тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией", - сказал посол.

Он утверждал, что МИБ, имеющий штаб-квартиру в Будапеште, "контролируется Россией" и поэтому США ввели санкции против этого кредитно-финансового учреждения и его высших должностных лиц.

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Ранее в среду Министерство финансов США объявило, что санкции введены "против трех нынешних и бывших руководителей МИБ: граждан Российской Федерации Николая Николаевича Косова, Георгия Нугзаровича Потапова и гражданина Венгрии Имре Ласлоцки". Минфин утверждал, что МИБ "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для деятельности Кремля по оказанию вредоносного влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах, а также может использоваться для коррупции и незаконного финансирования, включая обход санкций".

МИБ был учрежден в 1970 году в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) для предоставления кредитов странам - членам организации. В последние годы о выходе из него объявили Чехия, Словакия и Румыния. Членами банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия и Россия. Намерение присоединиться к нему выражала Сербия.

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