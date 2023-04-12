Макрон призвал сохранить статус кво на Тайване

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за сохранение статуса кво на Тайване, а также политику единого Китая и мирное урегулирование тайваньского вопроса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция Франции по вопросу Тайваня неизменна и созвучна общеевропейской позиции. Мы выступаем за статус кво, эта политическая константа не изменилась. Мы поддерживаем политику единого Китая и поиск мирного решения на Тайване», – заявил президент Франции.

Кроме того, Макрон обратил внимание на тот факт, что французский фрегат Prairial находился в водах Тайваньского пролива во время военных учений Китая, что должно свидетельствовать об открытости Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам французского лидера, Париж намерен избегать любой эскалации конфликта и не поддерживает провокации.