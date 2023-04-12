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25 минут назад

Всемирный банк выделит Украине еще 200 миллионов долларов

Lenta.ru

Всемирный банк выделит Украине еще 200 миллионов долларов, дополнительный пакет помощи направят на ремонт энергетической инфраструктуры страны. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Reuters.

Всемирный банк выделит Украине еще 200 миллионов долларов
Фото: lenta.rulenta.ru

«Всемирный банк в среду заявил, что выделит 200 миллионов долларов на ремонт энергетической и тепловой инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут предоставлены на восстановление переходных трансформаторов, мобильных тепловых котлов и другого аварийно-критического оборудования. При этом партнеры предоставят еще 300 миллионов долларов дополнительного финансирования по мере расширения проекта.

Ранее министерство финансов Украины сообщило о получении миллиардного гранта от США. Ведомство уточнило, что размер американской субсидии составил 1,25 миллиарда долларов. Деньги планируется направить на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на выплату пенсий, поддержку программ государственной помощи и зарплаты сотрудникам государственных органов.

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