Всемирный банк выделит Украине еще 200 миллионов долларов, дополнительный пакет помощи направят на ремонт энергетической инфраструктуры страны. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Reuters.

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«Всемирный банк в среду заявил, что выделит 200 миллионов долларов на ремонт энергетической и тепловой инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут предоставлены на восстановление переходных трансформаторов, мобильных тепловых котлов и другого аварийно-критического оборудования. При этом партнеры предоставят еще 300 миллионов долларов дополнительного финансирования по мере расширения проекта.