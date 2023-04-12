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В Белоруссии заявили о тревожной ситуации вокруг страны

За все годы суверенитета Белоруссия не находилась в столь тревожной ситуации, как сегодня, заявил глава МИД страны Сергей Алейник. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

В Белоруссии заявили о тревожной ситуации вокруг страны
© lenta.ru

Алейник подчеркнул, что несмотря на сложившуюся вокруг республики ситуацию, Белоруссия — исключительно миролюбивая страна.

«Белоруссия не создавала проблем ни соседям, ни другим странам. Нам достаточно своей земли, мы не собираемся ни на кого нападать», — заявил министр.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша и страны Балтии активно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, и в будущем они могут быть использованы Соединенными Штатами в качестве плацдарма для реализации силовых сценариев на восточном направлении.

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