В Белоруссии заявили о тревожной ситуации вокруг страны

За все годы суверенитета Белоруссия не находилась в столь тревожной ситуации, как сегодня, заявил глава МИД страны Сергей Алейник . Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

«Белоруссия не создавала проблем ни соседям, ни другим странам. Нам достаточно своей земли, мы не собираемся ни на кого нападать», — заявил министр.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша и страны Балтии активно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, и в будущем они могут быть использованы Соединенными Штатами в качестве плацдарма для реализации силовых сценариев на восточном направлении.