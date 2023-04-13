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12 минут назад

Литва направит Украине и Молдавии десять миллионов евро

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Литва направит Украине и Молдавии десять миллионов евро по линии финансовых инструментов Всемирного банка (ВБ). О выделении средств сообщила пресс-служба литовского Минфина.

Литва направит Украине и Молдавии десять миллионов евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Литва обязуется выделить десять миллионов евро через специальный фонд, созданный Всемирным банком, для финансирования процесса восстановления Украины и укрепления устойчивости Молдавии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что средства, направленные Украине, предназначены для восстановления критической инфраструктуры страны. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте подчеркнула, что Вильнюс продолжит оказывать всемерную помощь Киеву. Литовская сторона будет поддерживать Украину по линии Европейского союза (ЕС) и международных платформ, а также на двусторонней основе.

В мире,Всемирный Банк,ЕС,
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