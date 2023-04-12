Глава Пентагона провел переговоры с премьером Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обсудил с ним вопросы связанные с ПВО, артиллерией, а также подготовкой солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом опубликованного на официальном сайте Министерства обороны США.

«Два лидера обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности, такие как противовоздушная оборона и артиллерия, а также обучение украинских вооруженных сил. Стороны согласились с важностью обеспечения подотчетности помощи в сфере безопасности», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отправят Киеву экспериментальные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Отмечается, что во вторник США объявили о крупном пакете военной помощи Украине, который направлен на усиление противовоздушной обороны. В него войдут десять «мобильных антидроновых ракетных комплексов с лазерным наведением».