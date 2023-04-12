$82.09-0.0989.76+0.03

СМИ: Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров

12

Глава США Джо Байден оскорбил премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака на военном аэродроме близ Белфаста, пишет обозреватель Джеймс Тапсфилд в статье для Daily Mail.

Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров
© globallookpress.com

Автор напомнил, что президент Соединенных Штатов прибыл накануне в Великобританию с четырехдневным официальным визитом. В аэропорту его встречали премьер королевства и другие официальные лица.

По его мнению, сразу после приземления глава США позволил себе оскорбительный дипломатический жест в отношении Сунака.

Во время речи Байден призвал «не прыгать» кого-то за своей спиной

На кадрах опубликованного газетой видео Риши стремится обратить на себя внимание Байдена, поговорить с ним.

Американский лидер проходит мимо него со строгим лицом, практически отодвигает его в сторону с тем, чтобы вежливо поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обнять посла США в Великобритании Джейн Хартли.

Обозреватель резюмировал, что Риши Сунак рассчитывал на совсем другое отношение со стороны американского коллеги, надеялся, что встреча с Байденом станет для него «особенным моментом».

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий