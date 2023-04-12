Байден оттолкнул Сунака на глазах у репортеров

Глава США Джо Байден оскорбил премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака на военном аэродроме близ Белфаста, пишет обозреватель Джеймс Тапсфилд в статье для Daily Mail.

Автор напомнил, что президент Соединенных Штатов прибыл накануне в Великобританию с четырехдневным официальным визитом. В аэропорту его встречали премьер королевства и другие официальные лица.

По его мнению, сразу после приземления глава США позволил себе оскорбительный дипломатический жест в отношении Сунака.

На кадрах опубликованного газетой видео Риши стремится обратить на себя внимание Байдена, поговорить с ним.

Американский лидер проходит мимо него со строгим лицом, практически отодвигает его в сторону с тем, чтобы вежливо поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом, а затем обнять посла США в Великобритании Джейн Хартли.