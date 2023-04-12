Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — заявил представитель властей.

Также Алейник выразил солидарность с позицией властей Венгрии и указал, что перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски оружия, живой силы, техники и боеприпасов.