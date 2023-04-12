$82.09-0.0989.76+0.03
32 минуты назад

Во время речи Байден призвал «не прыгать» кого-то за своей спиной

Елена Прошина

Во время своего выступления в Ольстерском университете Северной Ирландии президент США Джо Байден неожиданно повернулся спиной к аудитории, указал пальцем в небо и призвал «не прыгать» кого-то за кадром. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Кадры этого неожиданного обращения попали в сеть. Посреди своей речи Байден отвернулся от зрителей и призвал кого-то не прыгать. «И я хочу, чтобы все вы знали, особенно молодые люди в аудитории сегодня… и не прыгайте, хорошо? О! Я не видел всего этого. Как мой папа говорил: “Простите, что я стою к вам спиной”», – сказал президент США.

Поведение Байдена вызвало смех у аудитории. К кому было обращено это предостережение и что конкретно хотел сказать этим президент США пока не ясно.

Ранее один из жителей Белфаста, в который приехал с визитом Джо Байден, нашел на улице документы о мерах безопасности на время визита президента.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий