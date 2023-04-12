Во время речи Байден призвал «не прыгать» кого-то за своей спиной

Во время своего выступления в Ольстерском университете Северной Ирландии президент США Джо Байден неожиданно повернулся спиной к аудитории, указал пальцем в небо и призвал «не прыгать» кого-то за кадром. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Кадры этого неожиданного обращения попали в сеть. Посреди своей речи Байден отвернулся от зрителей и призвал кого-то не прыгать. «И я хочу, чтобы все вы знали, особенно молодые люди в аудитории сегодня… и не прыгайте, хорошо? О! Я не видел всего этого. Как мой папа говорил: “Простите, что я стою к вам спиной”», – сказал президент США.

Поведение Байдена вызвало смех у аудитории. К кому было обращено это предостережение и что конкретно хотел сказать этим президент США пока не ясно.