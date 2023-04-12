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1 час назад

Британская Times удалила с сайта интервью российского посла Андрея Келина

RT на русском

Британская газета The Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным со своего сайта.

Британская Times удалила с сайта интервью российского посла Андрея Келина
Фото: мид рфмид рф

«Я считаю крайне показательным, что моё интервью о ситуации на Украине (от 9 апреля), которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей (почти 400 комментариев в течение двух дней), было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения», — цитирует РИА Новости письмо Келина главному редактору газеты Тони Галлахеру.

Интервью на сайте газеты Times вышло 9 апреля.

В частности, в интервью Келин говорил, что России поступают предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине от многих государств и даже от некоторых групп в Великобритании.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона не намерена проявлять инициативу по улучшению отношений с Британией.

Вместе с этим он выразил надежду, что история дипотношений двух стран, которая насчитывает столетия, переживёт нынешний крайне непростой этап.

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