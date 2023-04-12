Британская Times удалила с сайта интервью российского посла Андрея Келина

Британская газета The Times удалила интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным со своего сайта.
«Я считаю крайне показательным, что моё интервью о ситуации на Украине (от 9 апреля), которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей (почти 400 комментариев в течение двух дней), было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения», — цитирует РИА Новости письмо Келина главному редактору газеты Тони Галлахеру.
Интервью на сайте газеты Times вышло 9 апреля.
В частности, в интервью Келин говорил, что России поступают предложения о посредничестве в разрешении ситуации на Украине от многих государств и даже от некоторых групп в Великобритании.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона не намерена проявлять инициативу по улучшению отношений с Британией.
Вместе с этим он выразил надежду, что история дипотношений двух стран, которая насчитывает столетия, переживёт нынешний крайне непростой этап.