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18 минут назад

Херш обвинил Зеленского в махинациях с дизельным топливом

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский приобретает российское дизельное топливо на деньги американских налогоплательщиков, рассказал журналист Сеймур Херш. Статья опубликована на его странице на портале Substack.

Зеленского обвинили в махинациях с российским дизельным топливом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Херш напомнил, что в настоящее время на территории Украины идут боевые действия. Украинские войска противостоят российским. В конфликте также, пусть и опосредованно, принимают участие Соединенные Штаты, добавил он.

По его словам, Вашингтон направил Зеленскому значительные средства на закупку дизельного топлива. Но президент Украины, вместо того, чтобы приобрести дизель у западных партнеров, закупал топливо с дисконтом у россиян.

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Аналитики ЦРУ, уточнил Херш, проанализировали механизмы закупок топлива. Согласно их оценке, махинации с дизелем позволили украинскому лидеру заработать порядка $400 млн.

Один из экспертов, подчеркнул журналист, рассказал, что не менее мощные коррупционные схемы действовали и в Афганистане.

Ранее Херш сообщил, что Вашингтон готовит черновик договора об окончании конфликта на Украине. Он пояснил, что соглашение будет предложено подписать России в случае поражения в противостоянии.

В мире,Сеймур Херш,Владимир Зеленский,ЦРУ,Пентагон,
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