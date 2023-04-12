Глава Украины Владимир Зеленский приобретает российское дизельное топливо на деньги американских налогоплательщиков, рассказал журналист Сеймур Херш. Статья опубликована на его странице на портале Substack.

Херш напомнил, что в настоящее время на территории Украины идут боевые действия. Украинские войска противостоят российским. В конфликте также, пусть и опосредованно, принимают участие Соединенные Штаты, добавил он.

По его словам, Вашингтон направил Зеленскому значительные средства на закупку дизельного топлива. Но президент Украины, вместо того, чтобы приобрести дизель у западных партнеров, закупал топливо с дисконтом у россиян.

Аналитики ЦРУ, уточнил Херш, проанализировали механизмы закупок топлива. Согласно их оценке, махинации с дизелем позволили украинскому лидеру заработать порядка $400 млн.

Один из экспертов, подчеркнул журналист, рассказал, что не менее мощные коррупционные схемы действовали и в Афганистане.