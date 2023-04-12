Министр обороны Украины заявил об отсутствии солдат НАТО в стране

На Украине нет солдат НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя соответствующие данные из якобы утекших документов Пентагона. Слова главы ведомства приводит РИА Новости.
«Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил», — сказал чиновник.
Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.
12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вне зависимости от того, достоверны ли якобы утекшие военные документы США, Москва по-прежнему обладает информацией об участии солдат НАТО в конфликте на Украине.