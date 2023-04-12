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25 минут назад

Экс-президент США Трамп не стал обвинять США в подрыве «Севпотоков», но подчеркнул невиновность России

Деловая газета "Взгляд"

Американский экс-президент Дональд Трамп на телеканале Fox News не стал отвечать на вопрос о том, кто виноват в подрыве «Северных потоков», подчеркнув невиновность России.

Трамп исключил виновность одной страны в подрыве «Севпотоков»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, отвечать на вопрос нет возможности, чтобы не принести неприятности собственной стране, передает РИА «Новости».

При этом Трамп заметил, что абсолютно уверен в невиновности России.

«Я могу сказать, кто этого не делал. Это Россия. Когда начали обвинять Россию, говорили, что Россия взорвала свой трубопровод. Это была не Россия», – заключил экс-президент США.

Напомним, журналист Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.

Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.

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