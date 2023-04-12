Трамп исключил виновность одной страны в подрыве «Севпотоков»

Американский экс-президент Дональд Трамп на телеканале Fox News не стал отвечать на вопрос о том, кто виноват в подрыве «Северных потоков», подчеркнув невиновность России.

По его словам, отвечать на вопрос нет возможности, чтобы не принести неприятности собственной стране, передает РИА «Новости».

При этом Трамп заметил, что абсолютно уверен в невиновности России.

«Я могу сказать, кто этого не делал. Это Россия. Когда начали обвинять Россию, говорили, что Россия взорвала свой трубопровод. Это была не Россия», – заключил экс-президент США.

Напомним, журналист Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.