Бербок с 13 по 18 апреля посетит Китай, Южную Корею и Японию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе шестидневного турне с 13 по 18 апреля посетит Китай, Южную Корею и Японию. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Сначала министр отправится в Китай (с 13 по 15 апреля). По словам Зассе, в центре внимания, наряду с темой германо-китайских отношений, будут находиться ситуация в Тайваньском проливе, конфликт на Украине, соблюдение прав человека в КНР и проблема глобального потепления.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Тайваньском проливе", - сказала Зассе. "От всех игроков в регионе мы, конечно, ожидаем усилий в деле обеспечения стабильности и мира. Это касается и Китая", - добавила она.

"У нас складывается впечатление, что такие меры, как угрозы применения оружия, препятствуют достижению этой цели и серьезно повышают риск непреднамеренного военного столкновения", - заметила представитель МИД.