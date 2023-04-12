Парламент Эстонии утвердил Каллас премьер-министром страны

Рийгикогу (парламент) Эстонии утвердил в качестве премьер-министра главу прежнего правительства Каю Каллас и предоставил ей полномочия по формированию нового кабинета министров. Об этом в среду сообщил портал гостелерадио Эстонии ERR .

По кандидатурам главы правительства, спикера парламента и членов кабинета в субботу по итогам мартовских парламентских выборов договорились члены сформированной правящей коалиции в составе Партии реформ, партии "Ээсти 200" и Социал-демократической партии. В тот же день они подписали коалиционное соглашение, в котором разделили министерские портфели и другие высшие должности.