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40 минут назад

СМИ: суд в Турции осудил проповедника на 8,6 тыс. лет

ТАСС

Региональный суд Стамбула по уголовным делам утвердил в среду приговор в 8 658 лет тюремного заключения турецкому проповеднику Аднану Октару и еще 13 фигурантам дела о многочисленных преступлениях. Об этом сообщил телеканал Habertürk, назвав вердикт рекордным.

Суд в Турции осудил проповедника на 8,6 тыс. лет
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

Октар в 2021 году был приговорен к 1 тыс. лет и 75 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищение людей, нарушение налогового законодательства. Всего по делу проходили 215 фигурантов, часть из них были осуждены за участие в "преступной организации Октара", однако вердикт был отменен апелляционной инстанцией и процесс начат заново. В ноябре прошлого года фигуранты дела были приговорены к 8 658 годам заключения, на решение суда также была подана апелляция.

Октар является автором учения "исламского креационизма", которое отрицает теорию эволюции.

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