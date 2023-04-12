Суд в Турции осудил проповедника на 8,6 тыс. лет

Региональный суд Стамбула по уголовным делам утвердил в среду приговор в 8 658 лет тюремного заключения турецкому проповеднику Аднану Октару и еще 13 фигурантам дела о многочисленных преступлениях. Об этом сообщил телеканал Habertürk , назвав вердикт рекордным.

Октар в 2021 году был приговорен к 1 тыс. лет и 75 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищение людей, нарушение налогового законодательства. Всего по делу проходили 215 фигурантов, часть из них были осуждены за участие в "преступной организации Октара", однако вердикт был отменен апелляционной инстанцией и процесс начат заново. В ноябре прошлого года фигуранты дела были приговорены к 8 658 годам заключения, на решение суда также была подана апелляция.