В Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен прекратить вредить самому себе, считает член правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Алуда Гудушаури, передает грузинский «Первый канал». По его словам, это не поможет политику избежать правосудия.

«Он был главным создателем и архитектором кровавого режима, который хорошо помнит его собственный народ и международное сообщество. Саакашвили должен перестать наносить себе вред и осознать, что уйти от правосудия путем членовредительства невозможно и немыслимо», — отметил Гудушаури.

Как указал грузинский политик, за свои действия Саакашвили можно наградить премией «Имидж Калигулы». Он также добавил, что не считает корректным вручение экс-президенту высокую награду Польши — премию «Прометея», — которую он должен получить за «вклад в борьбу за свободу».