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16 минут назад

В Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства

Газета.Ru

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен прекратить вредить самому себе, считает член правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Алуда Гудушаури, передает грузинский «Первый канал». По его словам, это не поможет политику избежать правосудия.

В Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он был главным создателем и архитектором кровавого режима, который хорошо помнит его собственный народ и международное сообщество. Саакашвили должен перестать наносить себе вред и осознать, что уйти от правосудия путем членовредительства невозможно и немыслимо», — отметил Гудушаури.

Как указал грузинский политик, за свои действия Саакашвили можно наградить премией «Имидж Калигулы». Он также добавил, что не считает корректным вручение экс-президенту высокую награду Польши — премию «Прометея», — которую он должен получить за «вклад в борьбу за свободу».

В мире,Михаил Саакашвили,
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