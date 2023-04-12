$82.18+2.6889.73+2.63

Боррель перенес визит в Китай из-за COVID-19

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил о переносе своего визита в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

Боррель перенес визит в Китай из-за COVID-19
© globallookpress.com

Визит главы европейской дипломатии в Китай был запланирован на 13-15 апреля.

«Я получил положительный тест на коронавирус, и поэтому, к сожалению, вынужден отложить свой визит в Китай», — сообщил дипломат в Twitter.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в России, Китае и Турции «демонстрацию имперских амбиций», рассуждая об угрозе демократии. При этом, по его мнению, эти страны «с разной степенью авторитарности» играют важнейшую роль в мире.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий