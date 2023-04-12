Боррель перенес визит в Китай из-за COVID-19

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель объявил о переносе своего визита в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости.

«Я получил положительный тест на коронавирус, и поэтому, к сожалению, вынужден отложить свой визит в Китай», — сообщил дипломат в Twitter.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в России, Китае и Турции «демонстрацию имперских амбиций», рассуждая об угрозе демократии. При этом, по его мнению, эти страны «с разной степенью авторитарности» играют важнейшую роль в мире.